Токаев прилетит в Москву на парад Победы

8-9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию.

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В Тверской области президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны. Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев, сообщает пресс-служба Токаева.

9 мая по приглашению президента России Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.