08 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области к тушению пожаров подключились уже 5 тысяч добровольцев

Глава Минприроды РФ Александр Козлов и губернатор Евгений Куйвашев обозначили приоритетные направления в ликвидации природных пожаров в Свердловской области.

Козлов сообщил, что в регионе – семь серьезных очагов пожаров площадью 22 тыс. га, на борьбу с возгораниями дополнительно направлено порядка 980 человек и специальная авиация, сообщает департамент информполитики региона. План борьбы со стихией предполагает ликвидацию 9 мая пожаров на площади 2 тыс. га, локализацию возгораний на 19 тыс. га. Один из приоритетов – максимально оперативное реагирование на ландшафтные пожары, которые могут перейти на лесной фонд и населённые пункты.

По словам Куйвашева, регион поставил своеобразный рекорд – к борьбе с пожарами подключилось уже свыше 5 тыс. добровольцев. Они помогают с доставкой еды и воды спасателям, участвуют в окарауливании, наблюдении и т.д. Приоритеты – контроль за возгораниями, скорейшая локализация, окарауливание. Власти будут следить за развитием ситуации в связи с ветреной погодой.

Теги: Лесные пожары, Свердловская область, Александр Козлов, Евгений Куйвашев


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Развитие сюжета:

Ранее 08.05.2023 14:50 Мск Тушить пожары в Свердловской области будет авиация Минобороны РФ и Авиалесохраны

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