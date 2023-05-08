Куренков и Шумков рассказали Путину о том, как тушат лесные пожары в Зауралье

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министр и губернатор посетили наиболее пожароопасные места, проконтролировали ход борьбы с пожаром, принятие мер борьбы с огнем, а после проинформировали президента о том, что происходит, какие потенциальные угрозы и какие меры принимаются для защиты людей и их собственности, а также других объектов, пишет РИА Новости.

При этом Куренков, общаясь с потерявшими имущество жителями Курганской области, посоветовал им оставаться в пунктах временного размещения.

"В пунктах временного размещения вы сможете получить всю необходимую помощь и информационную поддержку по восстановлению документов, получению выплат и решению других первоочередных вопросов. Я советую вам оставаться здесь для скорейшего решения ваших проблем", - цитирует министра курганское областное управление МЧС.

К министру обратилось с просьбами несколько человек, когда он проверял организацию работы в пункте временного размещения. Например, житель пострадавшего поселка, потерявший из-за пожара дом и большую часть имущества, обратился к Александру Куренкову с просьбой помочь с эвакуацией грузового автомобиля, оставшегося в пострадавшем посёлке. Автомобиль отбуксируют на одно из транспортных предприятий Кургана, где он будет дожидаться своего хозяина.