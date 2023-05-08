Арестован обвиняемый в подрыве машины Прилепина

На два месяца арестован Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин.

По версии следствия, 6 мая в поселке Пионерское Нижегородской области Пермяков осуществил подрыв автомобиля, на котором передвигались Прилепин и его знакомый, сообщает Генпрокуратура. Писатель пострадал, его товарищ погиб.

Напомним, ранее Прилепин опубликовал в своем telegram-канале первый после аварии пост, в котором привел обстоятельства трагедии.