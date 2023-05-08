В Узбекистане принят закон о досрочных выборах президента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал конституционный закон, который позволяет главе государства назначать досрочные президентские выборы. Документ опубликован в парламентских изданиях страны, он вступил в действие. Закон принят Законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса (парламента) 2 мая и одобрен сенатом 4 мая.

Ранее законодательство предусматривало проведение досрочных выборов президента только в случае невозможности исполнения действующим главой Узбекистана своих обязанностей в течение трех месяцев, уточняет "Интерфакс". В этот период президентские полномочия передавались председателю сената республики.

Конституционным законом в избирательный кодекс также внесены статьи о досрочных выборах законодательной палаты парламента и сената – при роспуске палат решением президента в течение трех месяцев, при самороспуске – в течение двух месяцев.