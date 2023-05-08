Позиции России в рейтинге цифровизации государства ухудшаются уже 8 лет - эксперт "Сколково"

Несмотря на то что цифровизация в России все больше охватывает все сферы жизни, позиции России в мире по уровню развития электронного правительства ухудшаются уже 8 лет. Причина в том, что цифровизация идет без какой-либой ясной цели, в интересах определенных бизнес-структур, а не в интересах эффективного госуправления. Об этом на радио "Звезда" рассказал Юрий Линдре, эксперт Сколковского института науки и технологий по вопросам международного регулирования искусственного интеллекта и сквозных технологий, исполнительной секретарь комитета по вопросам искусственного интеллекта при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Каждые два года ООН обновляет рейтинг стран по уровню развития электронного правительства. Это комплексный показатель, который оценивает готовность и возможности национальных государственных структур в использовании информационно-коммуникационных технологий для предоставления гражданам государственных услуг. Согласно последнему рейтингу, обнародованному в самом конце 2022 года, Россия опустилась уже на 42 место, притом что в 2012 и 2014 гг. занимала 27 место. В рейтинге 2018 года Россия была 32-й, а спустя два года - 36-й. Нынешнее сползание вниз еще больше - сразу на 6 позиций. И причины здесь отнюдь не идеологические. Цифровизация в России идет не так, как должна идти, считает Юрий Линдре.

"В нашей стране оцифровываются отдельные бизнес-процессы вне рамок какой-то комплексной системы гармонизации общественных отношений. Мы видим просто отдельные инициативы, которые смешиваются и зачастую вступает в противофазу с действующим регулированием. Государство продолжает функционировать в русле бумажной логики. Но "цифра" работает по совершенно другим законам. Это алгоритмические процессы. Там применяются математические модели и четкая последовательность действий. У нас же формируется двухуровневая система. Система принятия решений живет в русле бумажной логики по старинке. А общество подталкивает к тому что, нужно акцептировать на себя цифровую реальность со всеми ее нюансами. Но если чиновники думают в русле бумажной логики, то как он могут следить за законностью, надежностью и эффективностью внедрения программных алгоритмов, если они сами в этой парадигме не живут и не работают?" - говорит эксперт.

Он напомнил, как в конце прошлого года принимался закон о биометрии. Он был набран на компьютере, то есть существовал в электронном виде, затем распечатан на бумаге, подписан, отсканирован и в таком виде выставлен на сайте Госдумы (причем до последнего момента держался в секрете). Большинство органов власти также выставляют на свои сайты отсканированную с бумаги картинку, с которой даже нельзя скопировать текст. То есть от людей прячут электронный вариант.

"Наша система применяет старую логику печатных машинок к работе алгоритмов. Это просто оцифровка существующего, то есть бумага переводится в электронный вид. Второй подход - это если текст существует в электронном виде, то бумага вообще не нужна. За коммуникацию, связь, принятие решения, за взаимодействие различных частей общества и государственной системы отвечают программный алгоритмы. Но оба подхода – это средство. Должен быть генеральный план, дизайн-проект, под который мы цифровые технологии разрабатываем и внедряем. У нас есть документы общего планирования, но мы не знаем, как это будет делаться, в какие сроки, какими средствами, к чему мы хотим прийти, кто за это будет отвечать. Этих всех пунктов у нас как таковых нет. Государство работает в логике ХХ века, и оно не может урегулировать технологии ХХI века, так как нет плана перевода законодательной базы к новым технологиям", - сказал Линдре.

Он отмечает, что в передовых с точки зрения построения эффективного цифрового государства странах начинали с разработки схемы. Основная цель была в том, чтобы снизить удельный вес человеческого фактора и многие процессы шли в фоновом режиме. Потому что человеческий фактор - это утечки данных, их коррумпирование с использованием служебного положения, халатность, удлинение процесса принятия решений. "Грубо говоря, чтобы закон была один для всех, то есть если кому-то что-то положено, то он это получал и не было возможности замотать процесс, а власти не могли уйти от действия законов, которые сами принимают", - кратко описал он суть грамотной цифровизации.

Однако в России круг согласования при принятии решений безмерно раздут. Линдре описал проводимую цифровизацию на своем примере. Ему нужно было поменять права. Он зашел на "Госусулуги" и увидел, что теперь это будто бы можно сделать в электронном виде. Он обрадовался и попытался так подать заявление. На это ушло 40 минут. Он смог также получить электронный талон на время, когда ему нужно было прийти в ГИБДД. Но ему пришлось вводить вручную данные всех документов. А затем "Госуслуги" еще потребовали все 22 страницы распечатать. Когда он пришел с этой кипой документов в ГИБДД, там их все снова перепечатали и потребовали квитанцию об оплате госпошлины. Он предоставил квитанцию из банка, но там потребовали еще квитанцию, распечатанную на "Госуслугах", потому что у них своя база данных, не связанная с другими.

"Вот что происходит, когда речь идет о сканировании бумаги. То есть электронная услуга как бы есть, но по факту это не электронная услуга. Потому что работа осуществляется так же, как она осуществлялась раньше, когда 10 лет назад я приходил и в бумажном виде заполнял анкеты. Ничего не поменялось. Все осталось на том же самом уровне. Это не цифровизация. Система принятия управленческих решений и оказание услуг населению по-прежнему остаётся донельзя забюрократизированной. Плюс умножаются риски в сфере безопасности. Лучше было бы так, как 30 лет назад, чем как сегодня", - заключил эксперт "Сколково".

Настоящая цифровизация, по его словам, должна происходить иначе. Никаких единых баз данных, которые можно "слить" или украсть, вообще не должно быть. Все регистры разрознены и содержат только отдельные характеристики граждан, связать которые может только гражданин. Красть любой из таких регистров бессмысленно, потому что он будет содержать, например, только даты рождения или места жительства, но кого - неизвестно.

"В развитых в цифровом плане странах создаётся базовая система по определённому дизайн-проекту, которая режиссирует потоками информации. Теперь уже не требуется перепечатывать документы, не требуется их хранить анкетным методом в одной базе, как раньше, когда был бумажный архив и как сейчас происходит с отсканированной бумагой. На каждого человека, на каждую организацию есть персональный алгоритм, который из миллиардов строк кода вычленяет нужные данные. И получает свою цифровую картину. Взломать и слить данные нельзя, потому что такие базы данных уже больше не формируются в принципе. Существует несколько тысяч отдельных регистров. Они между собой никак не связаны, только алгоритм может связать, что Иванов, например, имеет такое-то образование, у него столько-то детей, проживает он там и у него такая ипотека. Но этот алгоритм персональный и криптографические защищён. Это ключ, который находится у человека", - рассказал Линдре.

В России же по старинке создаются единые базы данных на людей, которые легко "слить" или просто купить, подкупив ответственного сотрудника. Так, недавно у него менялись паспортные данные. Уже через три месяца ему начали звонить из липовой "службы безопасности Сбера". То есть за этот срок его данные уже были "слиты". В этом и состоит коренная проблема - между заявителем и исполнителем в России очень длинная цепочка чиновников, куда можно встроиться. Плюс многократно повышаются риски, связанные с безопасностью.

Напомним, в ноябре Счетная палата признала, что проводимая цифровизация образования не имеет ясной цели. Деньги выделяются огромные, но куда все движется, непонятно. До сих пор нет даже единого отраслевого документа, который бы определял принципы, приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации сферы образования.