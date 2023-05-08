FT: в Telegram торгуют секретными данными

В чатах мессенджера Telegram, связанных в том числе с российскими хакерами, массово торгуют секретными документами американских госструктур. Речь идет о материалах, слитых военнослужащим ВВС США Джеком Тейшейрой, а также о других документах, в том числе найденных в частных диалогах между американскими правоохранительными органами и технологическими компаниями.

Хакеры сообщили Financial times (FT), что найденные изданием группы, где передаются секретные документы, - верхушка айсберга, пишет "Ъ". По их словам, могут пройти годы, прежде чем пользователя добавят в секретный чат, в котором "лучшие материалы" отдают за американские или европейские коммерческие данные: электронные письма, номера социального страхования, кредитные карты.

Один из собеседников FT показал журналистам образец исходного кода, настройки и данные испытаний промышленного процесса, описанного как производство сплава для усиления брони боевых машин пехоты американского производства. В диалоге, который передает FT, неназванный покупатель спросил, есть ли у кого-нибудь в продаже свежая копия списка людей, которым запрещено прилетать в США. В сети, отмечает газета, оказалась доступна копия этого списка за 2019 г. В ответ другой пользователь попросил покупателя проверить личные сообщения.