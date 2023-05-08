08 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: прокуратура Свердловской области

Глава Среднего Урала предложил поощрять добровольцев, помогающих тушить пожары

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поощрять добровольцев, помогающих на пожарах, и ужесточить наказание для нарушителей пожарного режима
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Об этом губернатор заявил сегодня на совещании. Основной причиной возгораний является именно человеческий фактор, по каждому случаю власти будут смотреть отдельно, приводит департамент информполитики региона слова главы региона.

Природные пожары в Свердловской области, по данным на 9.00, ликвидируют 4,8 тыс. специалистов. В регионе ликвидировано десять возгораний общей площадью более 4 тыс. га. Всего на Среднем Урале огнем охвачено более 54 тыс. га леса. Действует 64 пожара, из них 16 локализовано. Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Березовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе.

Теги: Евгений Куйвашев, Свердловская область, лесные пожары


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