В Челябинской области предотвращена диверсия на железной дороге

В Челябинской области задержали трех граждан, пытавшихся в ночь на 7 мая совершить диверсию на перегоне железной дороги.

В пресс-службе областного управления ФСБ подтвердили ТАСС факт задержания. Ранее в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили изданию, что ночью 7 мая было зафиксировано возгорание релейного и батарейного шкафов на перегоне Супряк – Цемзавод.

По предварительным данным, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.