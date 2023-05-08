Президент Чехии предупредил Киев о возможном провале контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел, который также является генералом в отставке и бывшим главным военным советником НАТО, предупредил украинский режим о возможном провале готовящегося контрнаступления. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Недавно он приезжал в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Он сказал, что в их контрнаступлении больше нет элемента внезапности, так что повторить свой осенний успех они вряд ли смогут. И добавил, что в Киеве сами осознают все риски. Так, Зеленский просил его и президента Словакии Зузану Чапутову, чтобы каждая из их стран вооружила украинскую механизированную бригаду - это около 35 танков и 100 бронетранспортеров. Павел же призвал Зеленского не торопиться.

"Может возникнуть соблазн добиться для демонстрации каких-то результатов. Но для Украины будет крайне вредно, если это контрнаступление провалится, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере, уже не в этом году", - сказал президент Чехии.

Украина столкнется с "ужасными потерями", прогнозирует Павел. Он призывает не недооценивать Россию.

"Они [русские] не такие неспособные к обороне. Украина понесет ужасные потери, даже если хорошо подготовится. Атаковать такого врага, как Россия, будет сложно, и русские не будут застигнуты врасплох во второй раз", - считает чешский президент.

Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления переоценены. Но на Украину оказывается большое давление, вынуждая режим наступать, написал сегодня Bloomberg.

The Telegraph пишет, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Украинские и западные аналитики начинают признавать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование.

Украинский телеграм-канал "Резидент" недавно сообщал, что генштаб ВСУ совместно с Пентагоном моделировал негативные сценарии провала контрнаступления. В этом случае возможно обрушение фронта и освобождение Россией других территорий. А телеграм-канал "Картель" считает, что за такой позицией президента Чехии стоит и экономический интерес: Чехии, как и Польше, выгоден длительный военный конфликт, на котором они зарабатывают, так как у них находятся ремонтные базы техники для ВСУ. Они также наращивают производство боеприпасов для Украины, являются логистическим хабом для переправки техники для ВСУ и проводят на своих базах обучение украинских боевиков, на чем делают немалые деньги.

Основная проблема для Киева в том, что ему надо идти в наступление и захватывать российские территории, чтобы рассчитывать на дальнейшую военную поддержку Запада, но в случае неудачи она может быть существенно снижена, о чем уже несколько недель пишут все западные СМИ.