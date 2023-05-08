08 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Приднестровье попросило Россию увеличить количество миротворцев

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) просят Россию увеличить число миротворцев, это оправдано с учетом роста рисков безопасности.
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Глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков в разговоре с РИА Новости сообщил, что миротворческие силы могут быть увеличены, в том числе за счет живущих в ПМР россиян.

"Приднестровье неоднократно ходатайствовало об увеличении численности российских миротворцев, в том числе за счет набора военнослужащих из числа граждан РФ, постоянно проживающих в Приднестровье", добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.

Теги: Приднестровье, ПМР, миротворцы


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