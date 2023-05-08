Приднестровье попросило Россию увеличить количество миротворцев

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) просят Россию увеличить число миротворцев, это оправдано с учетом роста рисков безопасности.

Глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков в разговоре с РИА Новости сообщил, что миротворческие силы могут быть увеличены, в том числе за счет живущих в ПМР россиян.

"Приднестровье неоднократно ходатайствовало об увеличении численности российских миротворцев, в том числе за счет набора военнослужащих из числа граждан РФ, постоянно проживающих в Приднестровье", добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.