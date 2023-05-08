Глава МЧС прибыл в пылающее Зауралье

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым облетел районы, наиболее пострадавших от природных пожаров.

Большая часть природных пожаров уже локализована, приводит пресс-служба МЧС слова Куренкова. Шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, а один – полностью ликвидировать. Локализованы три лесных пожара из четырех действующих на территории региона. За сутки потушены еще восемь пожаров. Общая группировка сил, задействованная на тушении в Курганской области, достигла 1,3 тыс. человек и 332 единицы техники, включая авиацию МЧС России.

Напомним, с 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС.



