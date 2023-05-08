В Тюменской области во время тушения лесного пожара погиб человек

В ночь на сегодня во время тушения природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района погиб 49-летний местный житель Анатолий А.

Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Пожар в районе села Красный Яр локализован.

Напомним, в Тюменской области введен режим ЧС. Причина – лесные пожары. О новой мере сообщил глава региона Александр Моор.