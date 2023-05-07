08 Мая 2023
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Фото: vk.com/orenburg_vk

В Оренбурге задержан глава ООО, обслуживающего аттракционы в парке, где рухнула карусель

В Оренбурге по делу о падении карусели прошли обыски в ООО "Аттракцион-Сервис", предоставляющем услуги отдыхающим в парке имени 50 лет СССР ("Орен-парк"), а также в ООО "Винтаж", отвечающем за техническое обслуживание аттракционов. Задержаны руководители этих организаций, они проходят по делу подозреваемыми.

Им грозит арест, сообщает оренбургское областное управление СКР.

Напомним, 6 мая 2023 г. в "Орен-парке" упала карусель "Цепочка", на которой находились посетители. Пострадали 20 человек, из них - 12 детей. Девять человек после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение с поверхностными ушибами и ссадинами, сегодня ко всем пациентам выйдут врачи на дом для контрольного осмотра. 11 человек госпитализированы в четыре больницы Оренбурга, в том числе пять детей.

Теги: Оренбург, карусель, парк имени 50 лет СССР


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Ранее 06.05.2023 19:33 Мск В Оренбурге возбуждено уголовное дело из-за крушения карусели "Цепочка" в парке аттракционов
Ранее 06.05.2023 19:21 Мск В Оренбургской области рухнула карусель. 20 человек пострадали

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