В Оренбурге задержан глава ООО, обслуживающего аттракционы в парке, где рухнула карусель

В Оренбурге по делу о падении карусели прошли обыски в ООО "Аттракцион-Сервис", предоставляющем услуги отдыхающим в парке имени 50 лет СССР ("Орен-парк"), а также в ООО "Винтаж", отвечающем за техническое обслуживание аттракционов. Задержаны руководители этих организаций, они проходят по делу подозреваемыми.

Им грозит арест, сообщает оренбургское областное управление СКР.

Напомним, 6 мая 2023 г. в "Орен-парке" упала карусель "Цепочка", на которой находились посетители. Пострадали 20 человек, из них - 12 детей. Девять человек после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение с поверхностными ушибами и ссадинами, сегодня ко всем пациентам выйдут врачи на дом для контрольного осмотра. 11 человек госпитализированы в четыре больницы Оренбурга, в том числе пять детей.