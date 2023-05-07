"Зенит" стал девятикратным чемпионом России

"Зенит" в девятый раз завоевал золото чемпионата России по футболу. Недосягаемым до ближайшего преследователя он стал, обыграв на своем поле "Спартак" со счетом 3:2.

В активе "Зенита" – голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+1). "Спартак" ответил точными ударами Бальде Кейта (33) и Квинси Промеса (85, пенальти), пишет "Интерфакс".

"Зенит" выиграл РПЛ пятый раз подряд, петербуржцы не уступают лидерство в чемпионате с сезона 2018/19. Всего в активе "Зенита" девять побед в чемпионатах России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23) и одна – в чемпионате СССР (1984).