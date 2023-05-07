Прилепин сам вел машину, которая в итоге подорвалась

Писатель Захар Прилепин опубликовал в своем telegram-канале первый после аварии пост, в котором привел обстоятельства трагедии.

"Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем восемь лет. Саша "Злой" Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат", - написал Прилепин.

Изучив появившуюся информацию о трагедии, Прилепин решил прояснить ситуацию. Машину вел он, Прилпепин, а погибший Шубин сидел справа от него на пассажирском кресле. Под правым передним колесом прогремел взрыв.

"Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то", - написал Прилепин.

Прилепин попросил принести ему телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что "всё было понятно, едва он очнулся". Потом соседка сделала ему обезболивающий (укол). Прилепин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за то, что тот сразу прислал вертолет. От места трагедии до города – три часа по дороге, а самолет преодолел это расстояние за 16 минут. Позже Прилепину сообщили, что мин были две.

"Этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали. Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва. Спасибо Санечке, за эти восемь лет он спасал мне жизнь несколько раз. Я не знаю никаких слов, что сказать тебе, Сань, сейчас. Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне. Я ее дострою. Она будет в честь святого Александра", - написал Прилепин.