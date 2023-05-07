08 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется, - МЧС

Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется. Благодаря слаженной и напряженной работе всех участников тушения пожаров на Среднем Урале удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты.

По данным регионального управления МЧС, борьбу с огнем продолжают 2,8 тыс. человек и 537 единиц техники. Авиацией МЧС России и других задействованных ведомств на очаги пожаров было проведено 48 сбросов воды общим объемом 300 т. Работы по тушению пожаров и ликвидации их последствий проводятся в круглосуточном режиме.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня провел оперативное совещание с главами муниципалитетов. Даны различные поручения. Например, в муниципалитеты, где фиксируется наиболее сложная ситуация, будут направлены комбинированные дорожные машины – для проливки обочин дорог. В частности, речь идет о Верхней Пышме, Асбесте, Богдановиче.

Теги: Свердловская область, пожары, ГУ МЧС


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