В Курганской области из-за пожара эвакуируют жителей деревни Юлдус

Школа и 20 домов загорелись в деревне Юлдус Курганской области в результате перехода природного пожаров.

Людей эвакуируют, сообщили ТАСС в экстренных службах. Сегодня в результате природных пожаров была объявлена эвакуация жителей деревень Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, а также микрорайона Тополя и поселков Увал и Смолино в пригороде Кургана из-за угрозы задымления от природного пожара. Также людей эвакуируют из деревни Кодское.

Напомним, в соседней Тюменской области из-за пожаров введен режим ЧС.