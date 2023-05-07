07 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин тепло поздравил астраханских связистов с Днем радио

В День радио губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил работников и ветеранов всех отраслей связи.

инорь бабушкин, награждение(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём радио! Изобретение радиоприемника русским инженером Александром Поповым навсегда изменило мир. Благодаря открытию великого ученого мы с вами живем в эпоху высоких технологий и доступности информации", - отметил в своем поздравлении глава региона.

мероприятие(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор подчеркнул ,что сегодна радио, телевидение, мобильная связь, интернет стали неотъемлемой частью нашей жизни. Электронные сервисы сокращают расстояния между городами и людьми, помогают оперативно выполнять рабочие задачи, а нашу повседневную жизнь делают комфортной. Сегодня в Астраханской области работает 21 радиостанция. Ежедневный труд журналистов, звукорежиссеров и технических специалистов помогает астраханцам всегда оставаться в курсе происходящих событий.

"Высокая квалификация астраханских связистов и современные беспроводные технологии помогают нам реализовывать важные инфраструктурные и социальные проекты, проводить значимые мероприятия и прямые трансляции", - подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин, награждение(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, в Астраханской области продолжается модернизация сетей проводной и сотовой связи, а также мобильного интернета. По данным на начало 2023 года, волоконно-оптические линии есть в 261 из 432 населённых пунктов области. 2200 базовых станций обеспечивают 100% покрытия территории региона голосовыми сервисами (стандарт 2G). В зону покрытия связи стандарта 3G и 4G входят более 90% населённых пунктов.

Теги: день радио, игорь бабушкин, связь, интернет, телевидение


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