Медведев пригрозил "несчастным случаем" тем, кто подорвал машину Прилепина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что важно, чтобы те, кто подорвал машину, в которой ехал писатель Захар Прилепин, осознавали простую вещь – даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи.

"Тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что писателя вывели из медикаментозного сна.