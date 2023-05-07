За ночь над Черным морем уничтожены 22 украинских беспилотника

Минобороны сообщило о том, что за ночь над акваторией Черного моря 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артемовска. В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор".

За сутки на данных направлениях уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.