В Кишиневе протестующие направились к администрации президента

В Кишиневе проходит организованная оппозицией акция протеста – многотысячная колонна направилась к администрации президента и парламенту.

Манифестанты скандируют антиправительственные лозунги и призывают руководство страны уйти в отставку, пишет РИА Новости. В первых рядах идут представители оппозиционной партии "Шор" и гражданские активисты.

Один из лидеров протестного движения, депутат городского заксобрания Кишинева Юрий Кузнецов рассказал изданию, что люди вышли на протесты, потому что "не видят никакого просвета".