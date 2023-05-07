ФСБ предотвратила атаку на военный аэропорт в Ивановской области

ФСБ отчиталась о предотвращении атаки дронов, планируемой украинскими спецслужбами, на военный аэропорт "Северный" в Ивановской области. По данным спецслужбы, главное управление разведки министерства обороны Украины планировало диверсионно-террористический акт с применением дронов, начиненных взрывчаткой. Целью атаки являлись "самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50".

По данным ФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий "на территории России выявлена диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины". Как рассказали в спецслужбе, взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области, пишет "Интерфакс".

Для того, чтобы не допустить диверсии, пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения, сообщили в ФСБ. Идет розыск всех членов ДРГ.