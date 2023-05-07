Нам дадут столько боеприпасов, сколько надо, - Пригожин

07 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России Украина
Фото: пресс-служба &quot;Конкорда&quot;

Нам дадут столько боеприпасов, сколько надо, - Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что получил боевое распоряжение, согласно которому, "музыкантам" выделят столько боеприпасов, сколько надо для продолжения дальнейших действий.

По словам Пригожина, которые распространила его пресс-служба, в распоряжении также говорится о том, что на фланге все будет выставлено для того, чтобы бойцов не "подрезал" противники, а также о том, что в Артемовске (Бахмуте) бойцы могут вести себя так, как считают нужным.

"Нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" и взаимодействия с Министерством обороны", - сказал Пригожин.

Напомним, Пригожин заявил о том, что 10 мая "вагнеровцы" передадут позиции в Артемовске солдатам Минобороны и уйдут в тыловые лагеря.

Теги: Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", боеприпасы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.05.2023 20:19 Мск Кадыров сообщил о готовности "Ахмата" выдвинуться в Артемовск
Ранее 06.05.2023 13:31 Мск Пригожин сообщил о передаче позиций в Бахмуте "Ахмату"
Ранее 05.05.2023 19:21 Мск Кадыров заявил о готовности "Ахмата" занять место "Вагнера" в Артемовске
Ранее 05.05.2023 12:19 Мск В Кремле не стали комментировать заявление Пригожина про уход из Артемовска
Ранее 05.05.2023 11:10 Мск ЧВК "Вагнер" покинет Бахмут из-за отсутствия боеприпасов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети