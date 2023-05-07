Нам дадут столько боеприпасов, сколько надо, - Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что получил боевое распоряжение, согласно которому, "музыкантам" выделят столько боеприпасов, сколько надо для продолжения дальнейших действий.

По словам Пригожина, которые распространила его пресс-служба, в распоряжении также говорится о том, что на фланге все будет выставлено для того, чтобы бойцов не "подрезал" противники, а также о том, что в Артемовске (Бахмуте) бойцы могут вести себя так, как считают нужным.

"Нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" и взаимодействия с Министерством обороны", - сказал Пригожин.

Напомним, Пригожин заявил о том, что 10 мая "вагнеровцы" передадут позиции в Артемовске солдатам Минобороны и уйдут в тыловые лагеря.