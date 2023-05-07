07 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Названо время, в которое в кранах жителей Асбеста появится вода

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел в Асбесте заседание оперативного штаба по ликвидации природных пожаров, на котором дал поручения по борьбе с огнем и необходимой поддержке жителей города. По словам главы региона, самое главное – защитить людей и жилье, из-за чего прошла эвакуация около 400 жителей поселка Красноармейского.

Одна из оперативных задач – восстановить водоснабжение города, которое было нарушено из-за стихии: обесточенными оказались скважины местного Водоканала. Вода появится в кранах до 22:00 7 мая, сообщает департамент информполитики региона. До полного восстановления в городе поручено остаться главе МинЖКХ Николаю Смирнову.

По поручению губернатора в город перебрасывается дополнительная тяжелая техника: Минтранспорта до конца дня перебросит два бульдозера. Министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву поручено координировать работу спасателей на месте. Без перебоев работает местная больница. Временно домой были направлены пациенты, которые могут по состоянию здоровья продолжать лечение в амбулаторных условиях. Количество вызовов скорой помощи не увеличилось.

Теги: Асбест, вода, Евгений Куйвашев


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