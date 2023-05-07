"Эшелон Победы" сделал остановку в Верхней Пышме

Жители и гости Верхней Пышмы встретили "Эшелон победы" – один из ретропоездов на паровозной тяге, которые Свердловская железная дорога запустила к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель проекта – сохранить память о подвиге советского народа, рассказать о значении железнодорожного транспорта в годы войны, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Остановился ретропоезд на станции около Музейного комплекса УГМК. Во главе состава раритетный паровоз Л-3111. На открытых железнодорожных платформах – образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка "Катюша", автомобиль ГАЗ-67. В экспозиции, демонстрирующей эвакуацию промышленных предприятий с запада страны на Урал, представлены станки довоенного и военного времени. Во время стоянки эшелона все желающие могли зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото.

Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения. Верхняя Пышма встретила "Эшелон Победы" митингом и концертом, на котором прозвучали стихи и песни о войне. Историческая реконструкция позволила воссоздать атмосферу мая 1945 г., когда на вокзалах страны со слезами, улыбками и цветами под звуки оркестра, песнями под гармошку встречали "поезда Победы". Помимо Верхней Пышмы, ретропоезда побывают на 50 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.