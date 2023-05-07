Володин сообщил, в чем сила России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мысль, что ставка Вашингтона и Брюсселя на либералов, прозападников и американофилов провалилась, уточнив, что сила России – в консолидации (объединении) общества.

Сегодня на Украине, написал Володин в своем telegram-канале, все чаще звучат голоса с осуждением киевского террористического режима. Политик сообщил, что приграничные с Россией области – Сумская и Черниговская – заселяются поляками, а из родных домов выгоняют украинцев, стремясь заменить их на лояльных нацистам переселенцев.

"Не поможет. Победа будет за нами", - написал Володин.