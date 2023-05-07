На Среднем Урале локализован пожар на складах с порохом

В Свердловской области локализован пожар в районе двух складов с порохом вблизи поселка Первомайский.

Огонь уничтожил два складских помещения общей площадью 960 кв. м, сообщили ТАСС в МЧС РФ. Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 га.

Напомним, ранее стало известно, что жителей поселка эвакуировали. Федеральная Авиалесоохрана заявила, что лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом в Свердловской области. Вероятен поджог.