Назван срок, за который Италия откажется от газа из России

Гендиректор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци полагает, что Италии понадобятся еще минимум два года, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа.

Сейчас в стране сохраняется частичная зависимость от российского гага, чтобы заместить его полностью, понадобятся два года, приводит ТАСС слова Дескальци, сказанные в разговоре с La Stampa. Пока удалось заместить 30 млрд куб. м (из почти 40 млрд). Это не так просто, уточнил собеседник издания, потому что "в последние восемь лет внутреннее производство не стимулировалось, мы потеряли газ, который производили в Италии, инвестициям в газовую сферу не способствовали".

Быстрое замещение российского газа стало возможным благодаря историческим связям Италии с такими странами, как Египет, Ангола, Алжир, Республика Конго, Мозамбик, а также Ливия, уточнил Дескальци.