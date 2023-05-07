В Свердловской области тушить пожары отправились 1700 добровольцев

07 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области тушить пожары отправились 1700 добровольцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что тушить пожары профессиональным огнеборцам помогают более 1,7 тыс. добровольцев.

В Реже добровольцы приносят воду к потушенным участкам леса, проливают территорию, приводит слова Куйвашева департамент информполитики области. Местные жители убирают Тропу здоровья, чтобы не загорелся мусор. Жители поселка Буланаш кормят пожарных и волонтеров. К помощи подключились Екатеринбург, Нижний Тагил, Сухой Лог, Тугулым.

"Еще раз хочу сказать огромное спасибо каждому, кто не остался равнодушным к нашей общей беде. Вы – герои. Сейчас нам очень нужны люди с внедорожниками, багги, машинами повышенной проходимости", - сказал Куйвашев.

По данным областного управления МЧС, за сутки удалось локализовать 15 возгораний. В Свердловской области продолжают действовать 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. га леса. В частности, четыре природных пожара общей площадью в 7,2 тыс. га бушуют в Асбестовском городском округе.

Напомним, ранее Куйвашев запросил помощи в тушении пожаров у федералов и волонтеров.

Теги: Евгений Куйвашев, лесные пожары


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети