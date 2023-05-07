В Свердловской области тушить пожары отправились 1700 добровольцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что тушить пожары профессиональным огнеборцам помогают более 1,7 тыс. добровольцев.

В Реже добровольцы приносят воду к потушенным участкам леса, проливают территорию, приводит слова Куйвашева департамент информполитики области. Местные жители убирают Тропу здоровья, чтобы не загорелся мусор. Жители поселка Буланаш кормят пожарных и волонтеров. К помощи подключились Екатеринбург, Нижний Тагил, Сухой Лог, Тугулым.

"Еще раз хочу сказать огромное спасибо каждому, кто не остался равнодушным к нашей общей беде. Вы – герои. Сейчас нам очень нужны люди с внедорожниками, багги, машинами повышенной проходимости", - сказал Куйвашев.

По данным областного управления МЧС, за сутки удалось локализовать 15 возгораний. В Свердловской области продолжают действовать 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. га леса. В частности, четыре природных пожара общей площадью в 7,2 тыс. га бушуют в Асбестовском городском округе.

Напомним, ранее Куйвашев запросил помощи в тушении пожаров у федералов и волонтеров.