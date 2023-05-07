Глава Среднего Урала уехал в оставшийся без воды Асбест

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился в Асбест, где сложилась серьезная ситуация с пожарами.

Глава региона будет координировать работу на месте и проверит, как выполняются его поручения. В частности, по обеспечению жителей водой, сообщает департамент информполитики региона. Ранее губернатор поручил направить в Асбест дополнительные силы.

В городе из-за повреждения линии электропередачи, которая запитывает местную насосную станцию, отключено водоснабжение. Сейчас напряжение подано, резервуары наполняются водой, для этого потребуется от 8 до 10 часов. После этого вода в домах жителей должна появиться.