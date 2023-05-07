07 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Глава Среднего Урала уехал в оставшийся без воды Асбест

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился в Асбест, где сложилась серьезная ситуация с пожарами.

Глава региона будет координировать работу на месте и проверит, как выполняются его поручения. В частности, по обеспечению жителей водой, сообщает департамент информполитики региона. Ранее губернатор поручил направить в Асбест дополнительные силы.

В городе из-за повреждения линии электропередачи, которая запитывает местную насосную станцию, отключено водоснабжение. Сейчас напряжение подано, резервуары наполняются водой, для этого потребуется от 8 до 10 часов. После этого вода в домах жителей должна появиться.

Теги: Евгений Куйвашев, Асбест


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