Глава Среднего Урала уехал в оставшийся без воды Асбест
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился в Асбест, где сложилась серьезная ситуация с пожарами.
Глава региона будет координировать работу на месте и проверит, как выполняются его поручения. В частности, по обеспечению жителей водой, сообщает департамент информполитики региона. Ранее губернатор поручил направить в Асбест дополнительные силы.
В городе из-за повреждения линии электропередачи, которая запитывает местную насосную станцию, отключено водоснабжение. Сейчас напряжение подано, резервуары наполняются водой, для этого потребуется от 8 до 10 часов. После этого вода в домах жителей должна появиться.