Природные пожары не угрожают населенным пунктам Тюменского района, - власти

Природные пожары не угрожают населенным пунктам Тюменского района. Тушение пожаров продолжается в районе села Успенка и деревни Речкина, а также на территории между селами Муллаши и Криводанова, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По данным главы Тюменского района Светланы Ивановой, борьбу с огнем ведут работники Авиалесоохраны, противопожарной службы Тюменской области и МЧС. Помогают также добровольцы. Населенным пунктам в настоящее время угрозы нет, уточнила Иванова. В пункте временного размещения в Ушаковской школе в поселке Молодежный, по данным на 10.00 7 мая, находятся 23 человека, ПВР в Каменской и Боровской школах перешли в режим дежурства.

Напомним, ранее Иванова подписала постановление о введении режима ЧС в лесах муниципалитета.