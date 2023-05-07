В Свердловскую область для тушения пожаров прилетел Ил-76 МЧС РФ

В Свердловскую область прибыл Ил-76 МЧС России. Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола" (который связывают с администрацией губернатора), борт направят на самые труднодоступные и крупные пожары.

Ил-76 может за раз сбросить на очаг пожара до 42 т воды и сделать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, накрыв площадь около 50 тыс. "квадратов", уточняет канал.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя ситуацию с лесными пожарами в регионе, назвал ее критической и признал, что область не может самостоятельно справиться со всеми очагами.

"Мы запросили федеральную помощь. В области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Нам также помогают другие регионы – Архангельская область, Красноярский край", - заявил глава региона.