В Госдуме поддержали идею штрафовать тех, кто жарит шашлыки во время пожаров в лесах

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о том, что полностью поддерживает жесткую риторику губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в отношении любителей пожарить шашлычки в такой период.

Депутат задался вопросом, какими же надо быть "непробиваемыми тупицами", чтобы в эти дни идти в лес и там разводить костер. Иванов считает правильным штрафовать "таких гурманов-пироманов" максимум и до последней копейки за уничтожение леса, за пожары, которые ставят под угрозу жизни людей, а также их имущество.

Напомним, ранее Куйвашев запросил помощи в тушении пожаров у федералов и волонтеров.