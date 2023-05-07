Силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что ночью силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь.

Один беспилотник потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе м. Херсонес, третий - над морем со стороны Северного мола, сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки.