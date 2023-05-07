Часть складов с порохом на Урале удалось отстоять, но "горит уже вся область"

В поселке Первомайский под Режом уничтожены два склада с порохом из пяти, сообщило МЧС. Жителей поселка эвакуировали. Федеральная Авиалесоохрана заявила, что лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом в Свердловской области. Вероятен поджог.

Возгорания продолжаются, губернатор Евгений Куйвашев сказал, что уже "вся область горит", площадь достигла 33 тысяч га. Регион запросил помощи федерального центра и других регионов, с утра будет работать авиация МЧС, Минобороны, Росгвардии.

А также губернатор призвал волонтеров — нужны мужчины на машинах, в рабочей одежде и обуви на жёсткой подошве, чтобы организовать подвоз воды и оборудования. Пункты сбора объявляют муниципалитеты.