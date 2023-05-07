07 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: МЧС

Куйвашев запросил помощи в тушении пожаров у федералов и волонтеров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуацию с пожарами он назвал критической и признал, что регион самостоятельно справиться со всеми очагами не может.

"Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Нам также помогают другие регионы — Архангельская область, Красноярский край", - заявил глава региона.

Также Куйвашев сообщил о том, что нужно больше волонтеров, в первую очередь, взрослых мужчин, с машинами, в рабочей одежде и обуви на жесткой подошве, чтобы организовать подвоз воды и оборудования. Мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию во всех популярных группах города в соцсетях, а на месте сбора организовать обучение и инструктаж.

В качестве причин возникновения пожаров Куйвашев назвал малоснежную зиму, тлеющие торфяники, аномально жаркую, сухую погоду и сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

Теги: Евгений Куйвашев, природный пожар, волонтеры


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