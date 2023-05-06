Взрывы происходят на складах с порохом в Свердловской области

В поселке Первомайский Режевского городского округа на складах с порохом происходят взрывы, передает корреспондент Накануне.RU.

Проводится эвакуация населения, сообщил глава города Иван Карташов.

"Эвакуация проводится организованно. Готовы пункты временного размещения, автобусы вывозят людей", - заявил мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Причиной стал переход лесного пожара. Видеозапись пожара опубликована в соцсетях.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили Накануне.RU, что в 22.27 поступило сообщение о пожаре в поселке Первомайский Режевского городского округа.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня.

К ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 14 единиц техники.