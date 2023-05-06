Кадыров сообщил о готовности "Ахмата" выдвинуться в Артемовск

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале сообщил, что подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Артемовск (Бахмут), передает корреспондент Накануне.RU.

"Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений "Ахмат". Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО. Уверен, что в ближайшее время мы освободим город, несмотря на всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ", - написал Кадыров.

По его словам, совместно с Минобороны РФ уже разрабатывается стратегия действий на этом участке, учитывается тактика врага и ресурсы.

Напомним, Пригожин заявил о том, что 10 мая "вагнеровцы" передадут позиции в Артемовске солдатам Минобороны и уйдут в тыловые лагеря.

Свое решение вывести отряды из города Пригожин объяснил тем, что без снарядов "музыканты" обречены на бессмысленную гибель. Дефицит снарядов у ЧВК "Вагнер" составляет 90%, уточнил ее основатель. В Кремле не стали комментировать ситуацию. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале прокомментировал обращение и заявил, что в случае ухода "Вагнера" на его место придет "Кадыров и "Ахмат".