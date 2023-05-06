Захара Прилепина прооперировали и ввели в медикаментозный сон

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о состоянии писателя Захара Прилепина, на которого сегодня было совершено покушение, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Никитин сообщал, что у Прилепина "незначительные переломы". Нижегородские медики в консультациях с московскими федеральными центрами оперативно провели диагностику, а также оперативное вмешательство.

"В основном, это фиксация переломов. Операция прошла успешно. После нее Прилепин успешно приходил в себя, но был введен в медикаментозный сон для скорейшего восстановления", - сообщил глава региона.

Он также выразил соболезнования родным и близким водителя Прилепина, который погиб во время покушения.

Напомним, взрыв автомобиля произошел в 10.40, в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва погиб водитель Прилепина - украинец Александр под позывным "Злой", Захар Прилепин получил ранения. В настоящий момент известный писатель доставлен в больницу. Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяло на себя некое движение, позиционирующее себя, как "военное движение украинцев и крымских татар". Жена Прилепина рассказала о многочисленных угрозах, поступавших ее мужу.

Заместитель начальника ОУУП и ПДН отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин, проводя мероприятия по горячим следам, обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Он доставлен в территориальный отдел внутренних дел.

В настоящий момент известно, что подозреваемый в покушении на Захара Прилепина дал признательные показания. Мужчина рассказал, что был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад.

Несколько дней следил за писателем, закопал противотанковые мины на пути к дому Прилепина, на одну из которых и наехал автомобиль Audi Q7.