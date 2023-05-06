Временная эвакуация из-за пожаров проводится в населенных пунктах Среднего Урала

Временная эвакуация людей проводится в населенных пунктах Среднего Урала из-за лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в департаменте Информационной политики Свердловской области.

Решение об эвакуации было принято на заседании оперштаба по ликвидации пожаров, которое провел министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

Эвакуация проводится в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Покинуть территорию ряда садоводческих товариществ предложено уральцам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. Для этого муниципальными властями предоставляется транспорт. В муниципалитетах на базе соцучреждений развернуты пункты временного размещения, готовые принять жителей — здесь им предоставят питание, окажут иную поддержку.

По данным МЧС, сложная обстановка сложилась на территории городских округов Верхняя Пышма, Асбест, Дегтярск, Ревда, Березовский и Артемовский. Борьбу с природными возгораниями ведут сотрудники авиалесоохраны, лесничие и сотрудники МЧС России.

Усилия специалистов МЧС сосредоточены на недопущении распространения пожаров на населенные пункты. В тушении возгораний задействованы авиационные суда, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России. Также принято решение о привлечении для тушения природных пожаров самолета-амфибии Бе-200 ЧС.