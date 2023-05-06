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Фото: Следственный комитет РФ

СКР опубликовал кадры допроса подозреваемого в теракте в Нижегородской области

Следователи СК России опубликовали видео допроса подозреваемого в совершении теракта в Нижегородской области, в ходе которого погиб водитель писателя Захара Прилепина, а сам писатель получил ранения, передает корреспондент Накануне.RU.

Подозреваемый задержан. В СКР называют его имя - это некий Александр Пермяков. В ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина. Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.

Следователи СК России продолжают допрос Пермякова. Он дает показания по обстоятельствам совершенного преступления. Экспертами взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз.

Устанавливаются иные лица, причастные к теракту.

СМИ также сообщают о задержании второго подозреваемого. Якобы его обнаружили во время прочесывания лесополосы. Однако ни в пресс-службе полиции, ни в СКР о задержании второго подозреваемого пока официально не сообщали.

Также сообщается, что в Москве проходят обыски на нескольких адресах, это явочные квартиры, которые указал подозреваемый.

Теги: Захар Прилепин, Александр Пермяков, подозреваемый


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Развитие сюжета:

Ранее 06.05.2023 20:10 Мск Захара Прилепина прооперировали и ввели в медикаментозный сон

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