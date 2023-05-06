06 Мая 2023
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Фото: vk.com/orenburg_vk

В Оренбурге возбуждено уголовное дело из-за крушения карусели "Цепочка" в парке аттракционов

В Оренбурге возбуждено уголовное дело из-за крушения карусели "Цепочка" в "Орен-парке", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователями регионального следственного управления во взаимодействии с криминалистами и сотрудниками оперативных служб производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

6 мая 2023 года в "Орен-парке" упала карусель "Цепочка", на которой находились посетители. Пострадали 20 человек, из них - 12 детей. Девять человек после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение с поверхностными ушибами и ссадинами, сегодня ко всем пациентам выйдут врачи на дом для контрольного осмотра.

11 человек госпитализированы в четыре больницы Оренбурга, в том числе пять детей. На данный момент пациенты полностью обследованы, проведено КТ головного мозга и внутренних органов, необходимые рентген- и УЗИ-исследования. Состояние крайне тяжелое - одна женщина с множественными травмами, на ИВЛ в реанимации. В тяжелом состоянии один ребенок 10 лет, находится в реанимации, дышит сама, консультирована с федеральным центром, получает все необходимое лечение. 10 пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях. Все травматологические клиники города усилены специалистами всех профилей.

Погибших в результате ЧП в парке нет.

Теги: карусель, цепочка, крушение, пострадавшие


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Ранее 06.05.2023 19:21 Мск В Оренбургской области рухнула карусель. 20 человек пострадали

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