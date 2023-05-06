В Оренбургской области рухнула карусель. 20 человек пострадали

В Оренбургской области в парке аттракционов рухнула карусель-цепочки, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии и видео происшествия опубликовали очевидцы события в социальных сетях. На кадрах видно, как карусель медленно начинает крутиться, затем раскачивается все сильнее, кренится и падает, под крики толпы.

Отдыхающие в парке кинулись на помощь пострадавшим. Оперативно на место прибыли экстренные службы.





Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, пострадали 20 человек, из них - 12 детей. Девять человек после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение с поверхностными ушибами и ссадинами, сегодня ко всем пациентам выйдут врачи на дом для контрольного осмотра.

11 человек госпитализированы в четыре больницы Оренбурга, в том числе пять детей. На данный момент пациенты полностью обследованы, проведено КТ головного мозга и внутренних органов, необходимые рентген- и УЗИ-исследования. Состояние крайне тяжелое - одна женщина с множественными травмами, на ИВЛ в реанимации. В тяжелом состоянии один ребенок 10 лет, находится в реанимации, дышит сама, консультирована с федеральным центром, получает все необходимое лечение. 10 пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях. Все травматологические клиники города усилены специалистами всех профилей.

Погибших в результате ЧП в парке нет. Оперативный штаб минздрава области продолжает работать на территории больниц».