Полицейских, отличившихся при раскрытии покушения на Прилепина, наградят

Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в Нижегородской области, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области будут награждены за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления.

Напомним, взрыв автомобиля произошел в 10.40, в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва погиб водитель Прилепина - украинец Александр под позывным "Злой", Захар Прилепин получил ранения. В настоящий момент известный писатель доставлен в больницу. Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяло на себя некое движение, позиционирующее себя, как "военное движение украинцев и крымских татар". Жена Прилепина рассказала о многочисленных угрозах, поступавших ее мужу.

Заместитель начальника ОУУП и ПДН отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин, проводя мероприятия по горячим следам, обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Он доставлен в территориальный отдел внутренних дел.

В настоящий момент известно, что подозреваемый в покушении на Захара Прилепина дал признательные показания. Мужчина рассказал, что был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад.

Несколько дней следил за писателем, закопал противотанковые мины на пути к дому Прилепина, на одну из которых и наехал автомобиль Audi Q7.