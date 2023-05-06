Подозреваемый в покушении на Прилепина заявил, что заложил мину на пути к его дому по заданию спецслужб Украины

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад.

Несколько дней следил за писателем, закопал противотанковые мины на пути к дому Прилепина, на одну из которых и наехал автомобиль Audi Q7, сообщает 112.

У писателя диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы.

Прилепин поступил в больницу в ясном сознании. Медики провели интубацию и начали операцию.