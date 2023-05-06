С начала проведения спецоперации уничтожено 418 самолетов, 230 вертолетов, 3995 беспилотных летательных аппаратов

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.



На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Кисловка и Берестовое Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".



На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.



На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.

За сутки на данном направлении уничтожено более 185-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов, Гуляйполе Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики.

За сутки на данных направлениях уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

В районе населенного пункта Великая Новоселка уничтожен склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ.



На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах.

Также, в районе населенного пункта Верхнекаменка Луганской народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.



Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS" и одна противорадиолокационная ракета «HARM».

Кроме того, за сутки уничтожено тридцать два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное Луганской народной республики, Горловка, Волноваха Донецкой народной республики, Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 418 самолетов, 230 вертолетов, 3995 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9002 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4748 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10002 единицы специальной военной автомобильной техники.