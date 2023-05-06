Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию трех военнопленных летчиков

Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории трех летчиков ВКС, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, военнопленным грозила смертельная опасность. Вернуть их домой смогли благодаря "сложному переговорному процессу". Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.