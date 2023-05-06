Посол РФ заявил об аморальности запрета властей Берлина на демонстрацию 8-9 мая флага России

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал недопустимым и аморальным запрет Берлина на демонстрацию 8-9 мая 2023 года символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Накануне.RU.

"Решительно не приемлем решение властей Берлина, согласно которому 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах посетителям запрещается демонстрация российских государственных флагов, а также символов, неразрывно связанных с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, включая Знамя Победы, флаг СССР, "георгиевскую ленточку", элементы исторической военной формы и даже песни военных лет. Считаем такой подход аморальным и недопустимым. Требуем полной отмены соответствующих запретов", - заявил он.

Посол также напомнил, что Советский Союз заплатил за мир жизнью 27 млн своих граждан и подчеркнул, что сегодня в Европе нацистов и фашистов возводят в ранг национальных героев, подвиг Красной армии дискредитируется, советские воинские захоронения оскверняют, сносят памятники и мемориалы, а историю фальсифицируют в угоду политической конъюнктуре.

"Предпринимаются попытки уравнять жертв и палачей, победителей и побеждённых. С этим невозможно мириться. Нацизму нельзя дать ни единого шанса на возрождение, в том числе в виде русофобии", - подчеркнул Нечаев.

Отметим, что ранее газета Der Tagesspiegel сообщила, что запрет на демонстрацию флага Украины 9 мая сняли, но оставили его для символики России и СССР. Сделано это было якобы для того, чтобы "избежать общественной напряженности и столкновений во время памятных дат".