06 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: ГИБДД Тюменской области

Пожар в Успенке повредил уже четыре жилых дома

Разгоревшийся с новой силой пожар в селе Успенка повредил четыре строения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Работает авиация: ИЛ -76 МЧС России и два вертолета с водосливными устройствами. Всего на месте работают 36 единиц техники и 177 человек: сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, местные жители и добровольцы.

Ситуация осложняется сильными порывами ветра и сухой, жаркой погодой.

Ранее в инфоцентре правительства региона сообщили, что в связи с риском природных пожаров ведется эвакуация из села Успенка и деревни Речкина. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах.

Наряды ДПС работают в селе Успенка. Ограничивают движение, инструктируют водителей, оказывают им помощь.

Теги: эвакуация, пункт временного размещения, Успенка, лесной пожар, природный пожар


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Ранее 06.05.2023 14:01 Мск В Тюменской области эвакуируют жителей деревень

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