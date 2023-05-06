Пожар в Успенке повредил уже четыре жилых дома
Разгоревшийся с новой силой пожар в селе Успенка повредил четыре строения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.
Работает авиация: ИЛ -76 МЧС России и два вертолета с водосливными устройствами. Всего на месте работают 36 единиц техники и 177 человек: сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, местные жители и добровольцы.
Ситуация осложняется сильными порывами ветра и сухой, жаркой погодой.
Ранее в инфоцентре правительства региона сообщили, что в связи с риском природных пожаров ведется эвакуация из села Успенка и деревни Речкина. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах.
Наряды ДПС работают в селе Успенка. Ограничивают движение, инструктируют водителей, оказывают им помощь.